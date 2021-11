Migrants à la frontière biélorusso-polonaise

© Sputnik . Viktor Tolochko

Depuis qu’un certain nombre de pays européens ont fermé leurs frontières après la crise migratoire de 2015, la Biélorussie est devenue presque le seul moyen pour les réfugiés d’entrer dans l’UE. Au début, les gardes-frontières laissaient passer les réfugiés et les envoyaient dans des centres spéciaux, mais tout a changé lorsque des centaines, puis des milliers de migrants ont commencé à arriver chaque jour. La Pologne et la Lituanie ont cessé de laisser entrer les arrivants et ont renforcé leur frontière avec des clôtures en fil de fer barbelé.