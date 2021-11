https://fr.sputniknews.com/20211116/afghanistan-les-talibans-vont-ils-dans-le-mur-en-refusant-les-exigences-internationales-1052633081.html

Afghanistan: les talibans vont-ils dans le mur en refusant les exigences internationales?

Les rencontres internationales sur l’Afghanistan s’enchaînent: Doha les 9 et 10 octobre, Moscou le 20 octobre, New Dehli le 10 novembre, Islamabad le 12 novembre. Et malgré la présence de diplomates talibans à ces réunions, rien n’évolue. Officiellement, il n’y a toujours aucun pouvoir à Kaboul reconnu internationalement.Pourtant, le temps presse pour les islamistes. Car les difficultés s’amoncèlent: les attentats de l’État islamique se multiplient, les pénuries et la famine s’instaurent avant même les premières chutes de neige et les puissances internationales refusent de reconnaître un pouvoir taliban bien trop exclusif ethniquement et religieusement.Alors, après trois mois aux commandes et devant les risques de révoltes, les talibans vont-ils répondre aux exigences de la communauté internationale? Réponses dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges avec Karim Pakzad, chercheur associé à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste de l’Afghanistan.

