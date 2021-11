https://fr.sputniknews.com/20211116/gazprom-a-fourni-plus-de-10-milliards-de-m3-de-gaz-a-la-france-en-2021-1052626220.html

Gazprom a fourni plus de 10 milliards de m3 de gaz à la France en 2021

Gazprom a fourni plus de 10 milliards de m3 de gaz à la France en 2021

La France est l'un des trois premiers consommateurs de gaz russe dans l'Union européenne, elle s'est vu livrer plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T14:14+0100

2021-11-16T14:14+0100

2021-11-16T15:16+0100

crise du gaz 2021

russie

france

gazprom

gaz

alexeï miller

économie

énergie

engie (ex-gdf suez)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101878/07/1018780737_0:293:2500:1699_1920x0_80_0_0_2e6d7505cbcaaa0e209c8f6bff5866fd.jpg

Gazprom a fourni plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz à la France depuis le début de 2021, a annoncé le groupe à l'issue d'une rencontre en visioconférence de son PDG Alexeï Miller avec Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie, et Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie.La France parmi les plus grands consommateurs européens de gaz russeLa Russie, qui exporte du gaz à la France depuis 45 ans, "a déjà livré au total plus de 427 milliards de mètres cubes" de combustible bleu à ce pays, a rappelé M.Miller. Selon lui, cela fait de la France "l'un des trois premiers consommateurs de gaz russe dans l'Union européenne".Avantages des contrats à long termePendant l'entretien, les dirigeants de Gazprom et Engie ont focalisé leur attention sur le rôle important du gaz naturel, une source d'énergie propre, dans la réalisation des objectifs climatiques de l'Europe. Ils se sont en outre penchés sur des questions de coopération stratégique entre les deux entreprises sur la base de contrats à long terme dont les premiers, signés en 1975, sont toujours en vigueur.Le groupe français Engie, qui possède le plus grand réseau de transport de gaz en Europe, est le plus grand opérateur de stocks souterrains de gaz en Europe si l'on considère la capacité. Engie est l'un des actionnaires de Nord Stream AG, l'opérateur du gazoduc Nord Stream 1. Elle y détient 9% des parts, tout comme Gasunie, alors que Gazprom en possède 51% et Wintershall Dea et E.ON 15,5% chacun. Engie est également l'un des investisseurs européens dans le projet Nord Stream 2.Le 8 novembre, Nord Stream AG a célébré le dixième anniversaire du début des livraisons de gaz en Europe par le gazoduc Nord Stream 1.Crise du gaz en EuropeLes prix du gaz ont considérablement augmenté en Europe à la fin de l'été dernier. Début août, les prix prévus pour les contrats à terme sur le marché néerlandais TTF étaient déjà d'environ 515 dollars pour 1.000 mètres cubes. Ils ont plus que doublé fin septembre. Le 6 octobre, le prix a atteint son maximum historique de 1.937 dollars avant de commencer à redescendre. Ils ont atteint leur niveau le plus bas -moins de 750 dollars pour 1.000 mètres cubes- le 1er novembre.Fin octobre, alors que les regards étaient tournés vers la Russie accusée par l’Occident d’être à l’origine de la crise du gaz, Emmanuel Macron a déclaré dans une interview qu'il n'y avait aucune preuve d'une manipulation des prix du gaz par Gazprom. Selon lui, la situation actuelle est provoquée par la reprise économique et le processus de décarbonisation.Selon Vladimir Poutine, la crise est le résultat de la politique économique de la Commission européenne qui a opté pour la régulation du marché des énergies via la Bourse, le marché du spot, tout en renonçant à des contrats à long terme. Lors de la Semaine de l’énergie tenue à la mi-octobre en Russie, il a pointé l’augmentation des livraisons de Gazprom de 11 milliards de mètres cubes en Europe en 2021, contrairement au manque de neuf milliards de la part des États-Unis et du Moyen-Orient.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

russie, france, gazprom, gaz, alexeï miller, économie, énergie, engie (ex-gdf suez)