La Corée du Sud rapporte un niveau record de cas graves

La Corée du Sud rapporte un niveau record de cas graves

La Corée du Sud a rapporté, mardi, un nombre record de patients dans un état grave à cause du Covid-19, alors que les cas journaliers ont dépassé le seuil des... 16.11.2021, Sputnik France

Le pays a rapporté 2.125 nouveaux cas de Covid-19, dont 2.110 infections locales, portant le nombre total de cas à 399.591, a déclaré l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA).Le nombre de patients dans un état grave s'est élevé à 495, battant le record précédent de 485 enregistré samedi dernier, a indiqué l'Agence.Les autorités sanitaires ont affirmé qu'elles pouvaient gérer jusqu'à environ 500 patients gravement malades de manière stable avec la capacité médicale actuelle.Le pays a ajouté 22 décès supplémentaires dus au Covid-19, portant le total à 3.137.Les infections journalières sont à quatre chiffres depuis le 7 juillet, avec un record de 3.270 cas le 25 septembre.Le bond des infections et du nombre de cas graves est intervenu alors que l'effet de la vaccination a commencé à s'affaiblir chez les personnes qui ont reçu des doses plus tôt cette année.Environ 42,03 millions de personnes, ou 81,8% de la population du pays, ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 jusqu'à lundi. Le nombre de personnes complètement vaccinées s'est élevé à 40,19 millions, soit 78,3%, a précisé la KDCA.

