La France lance trois satellites militaires de renseignement d'origine électromagnétique



La constellation, qui a été lancée depuis le centre spatial guyanais, "apportent aux armées leur première capacité spatiale de renseignement d’origine électromagnétique", indique le ministère dans un communiqué.Ce système "unique" en Europe, poursuit le département de Florence Parly, offre un "saut technologique majeur" et permettra de "détecter et localiser, depuis l’espace, des systèmes, comme des radars, des moyens radio ou de communication, et de fournir leurs caractéristiques techniques".Et le ministère de préciser que le système CERES sera opérationnel 24h/24h et capable de recueillir du renseignement électromagnétique en tout point du globe, par tout temps, quelle que soit la couverture nuageuse.Soumis à un régime juridique spécifique (droit spatial), ils pourront survoler toutes les zones du globe en toute souveraineté, ajoute-t-on.

