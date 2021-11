https://fr.sputniknews.com/20211116/la-france-utiliserait-elle-lancien-president-bozize-pour-nuire-a-la-rca-1052632504.html

La France utiliserait-elle l'ancien Président Bozizé "pour nuire à la RCA"?

La France utiliserait-elle l'ancien Président Bozizé "pour nuire à la RCA"?

Le Tchad a annoncé officiellement la présence à N'Djamena de François Bozizé en compagnie d'autres chefs rebelles.

Le gouvernement centrafricain ne perd pas de vue l'ancien Président François Bozizé. En cette mi-novembre, une information a été rendue publique sur le déclenchement d'une procédure judiciaire contre les principaux leaders de groupes armés dont l'ex-Président.Si on le savait vivre dans la clandestinité entre le nord de la Centrafrique et le sud du Tchad depuis l’offensive manquée sur Bangui en janvier dernier, les autorités tchadiennes ont récemment annoncé officiellement la présence de François Bozizé et de certains chefs rebelles dans la capitale tchadienne. Une présence qui ne rassure guère, selon Freddy Lagme, géostratège et enseignant à l’université de Douala, au vu des ambitions de l’homme et de la position stratégique du Tchad.Bozizé, un pion entre les mains de Paris?Selon une information RFI, François Bozizé qui vit dans une villa, accompagné de quelques éléments de sa garde rapprochée, a quitté mi-2021 le sud du Tchad pour la capitale N'Djamena. Si l’ancien chef d’État, selon la même source, dit y attendre les avancées du processus de médiation initié par l'Angola et la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour un retour de la paix en République centrafricaine (RCA), cette présence à N’Djamena ne convainc guère les plus sceptiques. Pour Freddy Lagme:Cette conjoncture est marquée par le choix de la RCA de s'ouvrir à de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie. Si bien que le pays est souvent présenté comme le terrain d’expression de la rivalité entre Paris et Moscou. Alors qu’à Bangui, l’influence de la France s’effrite et que le sentiment antifrançais au sein de l’opinion ne cesse de monter, au profit de la présence Russe, à N’Djamena, la France se prévaut d'une meilleure position, en dépit de contestations internes émanant de la société civile ou de partis d'opposition. Si depuis son arrivée au pouvoir par les armes en 1990 avec l'aide de la France, Idriss Déby avait toujours pu compter sur l'ancienne puissance coloniale, cela semble également le cas pour son successeur de fils.D’ailleurs, lors des obsèques du père, Emmanuel Macron, seul chef d’État occidental présent, n’avait pas manqué de réaffirmer le soutien de Paris au nouvel homme fort. Pour Freddy Lagme, ce soutien historique fait du Tchad un point stratégique d’où pourrait partir de nombreux assauts de l’Hexagone à la reconquête de ses territoires perdus, notamment contre la RCA qui sort peu à peu du giron de l’ancienne puissance coloniale. "La France dans cette logique veut prolonger ses visées expansionnistes de la puissance tutrice. Elle déploie une stratégie d’encerclement et de contre-offensive des puissances étrangères présentes dans la sous-région. Il s’agit pour elle de se repositionner parce que la configuration actuelle n’est pas favorable à son extension coloniale de l’époque", assure-t-il.Bozizé et la reconquête du pouvoir à tout prixDéjà par le passé, sous le régime du Président Ange Félix Patassé, Bozizé, à partir du Tchad où il s’était réfugié avec quelques soldats, avait mené des incursions en Centrafrique à la conquête du pouvoir. Il réussira à s’en emparer en 2003 à Bangui où, selon les commentateurs de l'époque, la France venait de laisser tomber le Président Patassé.Depuis son retour discret en RCA, en décembre 2019, au terme de six ans d’exil en Ouganda, l’ancien homme fort de Bangui a multiplié sans répit les tentatives de reconquête du pouvoir. S’il a vu sa candidature à la dernière présidentielle être rejetée par la Cour constitutionnelle au motif, notamment, qu'il était sous le coup de sanctions de l'Onu pour des crimes de guerre et contre l'humanité au paroxysme de la guerre civile en 2013 et 2014, François Bozizé a vite repris le chemin du maquis.Mi-décembre 2020, il est annoncé à la tête de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), constitué de six des plus puissants groupes armés qui contrôlent plusieurs localités de Centrafrique. Après l’offensive manquée contre Bangui en janvier dernier, François Bozizé, est resté discret dans son fief du nord de la RCA avant de rejoindre le sud du Tchad, puis N’Djamena. Depuis lors, de nombreuses hypothèses fleurissent dans l’opinion au sujet de sa capacité à revenir aux affaires.

