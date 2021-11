https://fr.sputniknews.com/20211116/le-metavers-accueillera-la-premiere-ambassade-dun-etat-souverain-1052617915.html

Le métavers accueillera la première ambassade d’un État souverain

Le métavers accueillera la première ambassade d’un État souverain

La Barbade songe à ouvrir une ambassade dans l'univers virtuel du métavers. Le secteur a le vent en poupe, porté par Facebook et par le développement des...

Après avoir tapé dans l’œil de Facebook, le métavers commence à attirer les acteurs institutionnels. L’univers virtuel, plébiscité par Mark Zuckerberg, pourrait bientôt accueillir la première ambassade d’un État souverain. La Barbade a en effet signé un accord en vue d’acquérir un lopin de terre sur la plateforme Decentraland, l’une des plus populaires du secteur, et d’y installer son établissement virtuel, rapporte Coindesk.Cette ambassade numérique pourrait délivrer à terme des visas électroniques, ou plus ludiquement, permettre de téléporter son avatar d’un monde virtuel à un autre. Les Caraïbes sont d’ailleurs en discussion avec différentes plateformes comme Somnium Space et SuperWorld.L’État insulaire compte ainsi se montrer agressif et acheter des parcelles numériques dans différents métamondes, a déclaré à CoinDesk Gabriel Abed, ambassadeur de la Barbade aux Émirats arabes unis.La Barbade pourrait alors devenir le premier État à reconnaître une terre numérique. Pour ce faire, le pays s’est adjoint les services de conseillers juridiques, lesquels affirment que l’ambassade virtuelle sera conforme au droit international ainsi qu'à la Convention de Vienne.Facebook fait flamber les coursLe métavers est entré en ébullition ces dernières semaines, notamment après le changement de stratégie annoncé par Facebook. La plateforme sociale a en effet décidé de se réorienter vers ce secteur, abandonnant même son nom et son logo, pour se rebaptiser Méta. Un changement d’ailleurs loin de faire l’unanimité.Cette annonce a évidemment fait flamber le cours de toutes les cryptomonnaies adossées au métavers. La plupart des transactions dans ces mondes numériques s’effectuent en effet via ces devises. Le MANA, le jeton de Decentraland, a ainsi bondi de près de 550% en quarante-huit heures, fin octobre, passant de 0,8 à presque 5 dollars, avant de retracer autour de 2,5 dollars. Même refrain pour l’UOS d’Ultra ou le SAND de The Sandbox.Les cryptomonnaies plus traditionnelles comme le bitcoin et l’ethereum du russe Vitalik Boukarine ont également établi de nouveaux plus hauts ces dernières semaines.

