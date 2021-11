https://fr.sputniknews.com/20211116/les-americains-commencent-a-penser-que-cest-finalement-mieux-de-ne-pas-travailler--1052623884.html

"Les Américains commencent à penser que c’est finalement mieux de ne pas travailler"

"Les Américains commencent à penser que c’est finalement mieux de ne pas travailler"

La politique démocrate qui a misé sur les aides de l’État face à la pandémie commence à avoir des effets néfastes sur l’économie américaine, affirme l’avocat... 16.11.2021, Sputnik France

C’était le Congrès américain à majorité démocrate qui avait insisté pour qu’un maximum d’aides soit attribuées aux citoyens lors du mandat de l’ancien Président Donald Trump. Mais d’après John Lowe, avocat américain et membre des Republicans Overseas France, les résultats de cette stratégie commencent à inquiéter:L’avocat cite une "participation dans la force de travail au plus bas niveau depuis 20 ans" et blâme le parti démocrate d’avoir persisté dans ses mesures temporaires d’assistanat au-delà du pic de la crise sanitaire:

