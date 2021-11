https://fr.sputniknews.com/20211116/les-constructeurs-aeronautiques-esperent-plus-de-contrats-au-salon-de-dubai-1052627371.html

Les constructeurs aéronautiques espèrent plus de contrats au salon de Dubaï

Les constructeurs aéronautiques espèrent plus de contrats au salon de Dubaï

L'industrie aéronautique mondiale comptait mardi au salon de Dubaï profiter des signes d'une reprise timide pour sortir de la crise provoquée par la pandémie... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T15:27+0100

2021-11-16T15:27+0100

2021-11-16T15:39+0100

international

dubaï

salon aéronautique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103634/72/1036347216_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d24d715f3fb6af5ae6e49b09aaba3c0b.jpg

Après avoir remporté cette semaine d'importantes commandes pour ses avions monocouloir et son nouveau cargo, Airbus a conclu avec la compagnie aérienne koweïtienne Jazeera Airways une commande provisoire portant sur 28 appareils de la famille A320 neo.Mais les compagnies aériennes cherchent elles aussi à profiter de la perspective d'une reprise pour négocier des concessions à l'occasion de la signature de nouveaux contrats.Près de 400 appareils ont d'ores et déjà été commandés qu'il s'agisse de commandes fermes ou provisoires. C'est pour l'heure Airbus qui en profite le plus.Les commandes d'appareils monocouloirs sont privilégiées par les compagnies à bas coûts à l'image de Wizz Air.Début novembre, le président de Jazeera Airways avait déclaré à Reuters négocier avec Airbus et Boeing pour une commande d'appareils pour un montant global de deux milliards de dollars.La jeune compagnie indienne Akasa Air doit de son côté finaliser une commande auprès de Boeing pour environ 70 avions 737 MAX, une commande qui devrait permettre au groupe américain de regagner du terrain sur un marché des monocouloirs en forte croissance.Boeing compte également sur cette commande pour apporter un nouveau soutien à son 737 MAX longtemps cloué au sol pour des raisons de sécurité après deux catastrophes aériennes.

dubaï

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

dubaï, salon aéronautique