Les zones proches de Tokyo attendent l'arrivée d'une masse de pierre ponce flottante

Les zones côtières entourant Tokyo attendent l'arrivée d'une masse de pierre ponce flottante créée par une énorme éruption volcanique sous-marine en août... 16.11.2021, Sputnik France

Les pierres volcaniques devraient atteindre les eaux au large des côtes des préfectures de Chiba et de Kanagawa fin novembre, le matériau ayant déjà recouvert des dizaines de ports de pêche et affecté la vie marine dans le sud-ouest du pays, rapporte mardi l'agence de presse Kyodo.Les pierres proviendraient du volcan sous-marin Fukutoku-Okanoba, situé dans l'océan Pacifique, entré en éruption le 13 août, lors de l'un des plus grands événements volcaniques observés dans le Japon d'aujourd'hui.Début octobre, les pierres ont commencé à s'échouer dans la préfecture insulaire d'Okinawa (extrême sud), à plus de 1 000 kilomètres du volcan.Les pierres ponces, qui ont provoqué d'importantes perturbations dans les secteurs de la pêche et du tourisme à Okinawa et à Kagoshima, empêchent les pêcheurs de travailler, car le matériau pourrait interférer avec les moteurs de leurs bateaux.La couche de pierres, qui sont molles et peuvent être facilement écrasées à la main, bloque complètement la lumière du soleil et suscite des inquiétudes quant à son impact sur la vie marine.Au 5 novembre, la pierre ponce a été détectée dans 81 ports des préfectures d'Okinawa et de Kagoshima. Le gouvernement central prévoit d'offrir un soutien financier aux pêcheurs touchés et de payer en partie l'enlèvement des pierres.

