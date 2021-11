https://fr.sputniknews.com/20211116/linde-va-intensifier-la-production-petroliere-dici-2025-1052619828.html

L'Inde va intensifier la production pétrolière d'ici 2025

L'Inde, qui dispose de "grandes zones supplémentaires" va intensifier l'exploration et la production pétrolière d'ici 2025, a annoncé lundi, le ministre indien... 16.11.2021, Sputnik France

Selon des médiais indiens, le ministre a également noté que l'Inde prévoit de doubler de 30.000 km2 à 60.000 km2 la superficie d'exploration pétrolière et gazière dans le nord-est du pays, ajoutant que son pays vise également à étendre le réseau de gazoducs à 34.000 km.Le mix énergétique primaire de l'Inde est dominé par le charbon (plus de 50%), suivi du pétrole (30%) et du gaz naturel (près de 8%), ces deux dernières ressources étant pour la plus grande partie importées.Lors de la COP26 à Glasgow, l'Inde s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2070.Les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Inde, troisième pollueur au monde, augmentent avec une moyenne de 2,3 milliards de tonnes de CO2 émises par an.

