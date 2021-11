https://fr.sputniknews.com/20211116/lue-investit-plus-de-1-milliard--dans-des-projets-innovants-pour-decarboner-leconomie-1052627238.html

L'UE investit plus de 1 milliard € dans des projets innovants pour décarboner l'économie

L'UE investit plus de 1 milliard € dans des projets innovants pour décarboner l'économie

L'Union européenne (UE) a annoncé, mardi, un investissement de plus de 1,1 milliard d'euros dans 7 projets innovants de "grande envergure" visant à décarboner... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T15:26+0100

2021-11-16T15:26+0100

2021-11-16T15:26+0100

international

union européenne (ue)

investissements

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104216/33/1042163377_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ce6e3621a14bfb8afad5e3b0f5bf7560.jpg

Ces subventions au titre du Fonds de l'UE pour l'innovation soutiendront des projets visant à mettre sur le marché des technologies de pointe dans des secteurs grands consommateurs d'énergie, ainsi que dans les secteurs de l'hydrogène, du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone, et des énergies renouvelables, indique un communiqué de la Commission européenne.Ces projets se situent en Belgique, en Italie, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède, précise-t-on.Selon l'exécutif européen, les projets en question ont été sélectionnés en vue d'un financement dans le cadre du premier appel au titre du Fonds pour l'innovation, concernant des projets représentant des coûts d'investissement totaux supérieurs à 7,5 millions d'euros.Ces projets, qui ont été évalués par des experts indépendants pour juger leur capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux technologies conventionnelles et à apporter des innovations au-delà de l'état de la technique, couvrent un large éventail de secteurs "pertinents” pour décarboner l'industrie et l'énergie, notamment la chimie, l'aciérie, la cimenterie, la raffinerie, ou encore la production d'électricité et de chaleur, ajoute la Commission européenne.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

union européenne (ue), investissements, climat