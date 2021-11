https://fr.sputniknews.com/20211116/moscou-sur-la-crise-migratoire-la-pologne-se-dechaine-et-lue-fait-du-deux-poids-deux-mesures-1052630709.html

Moscou sur la crise migratoire: "la Pologne se déchaîne" et l'UE fait "du deux poids deux mesures"

La politique à géométrie variable à l’égard des migrants massés à la frontière biélorusse met l’UE dans une position délicate, estime le chef de la diplomatie... 16.11.2021, Sputnik France

Les autorités polonaises violent les normes du droit humanitaire à la frontière biélorusse et cherchent à cacher leurs activités à l’UE qui applique, quant à elle, une politique à géométrie variable, a déclaré ce mardi 16 novembre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov,lors d’une conférence de presse à Moscou.Selon M.Lavrov, les membres de l’UE ont précédemment tenté de trouver une solution conjointe lors des vagues migratoires en Méditerranée et dans les Balkans.Actions inadmissibles des gardes-frontièreLes gardes-frontière polonais traitent les migrants de façon inadmissible et contraire aux normes du droit humanitaire international, estime le chef de la diplomatie russe.Journalistes et experts interdits d’accèsSelon lui, Varsovie, qui bloque l’accès des régions frontalières aux journalistes, cherche avant tout à éviter la transparence.De plus, la Pologne empêche que ses actions à la frontière soient connues du grand public puisqu’elle interdit également aux institutions spécialisées de l’UE -comme l’Agence de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), Europol ou le Bureau d'appui en matière d'asile (BEAA)- d’envoyer leurs représentants dans la région."Fausses déclarations" sur "la main de Moscou"Il a qualifié de faux les propos du Président lituanien, Gitanas Nauseda, selon lesquels les migrants illégaux arrivaient en Biélorussie via Moscou.La Russie, au contraire, œuvre pour la résolution de la crise tout en insistant sur un dialogue direct entre l’UE et la Biélorussie, a-t-il rappelé, saluant la tenue d’un entretien entre Alexandre Loukachenko et Angela Merkel.Migrants à la frontièreDe nombreux migrants, principalement des Kurdes, sont arrivés début novembre à la frontière biélorusso-polonaise. Près de 2.000 personnes, dont beaucoup de femmes et d’enfants, sont massées devant les fils barbelés. Les forces de sécurité polonaises leur interdisent d’entrer sur le territoire du pays, ne les considérant pas comme des réfugiés. Les migrants ont déjà entrepris plusieurs tentatives pour percer les barrages.Le représentant du Haut-Commissariat de l’Onu pour les réfugiés en Biélorussie, Mulusew Mamo, qui s’est rendu dans le camp improvisé des migrants cette semaine, a qualifié la situation de désastreuse.Ces derniers temps, Vilnius, Riga et Varsovie constatent la hausse du nombre d’interpellations de migrants à la frontière, accusant Minsk d’avoir fomenté la crise. La Biélorussie rejette toutes ces accusations. Le Président polonais a décrété l’état d’urgence dans les régions frontalières. Des effectifs importants de l’armée et de la police ont été mobilisés côté polonais.Alexandre Loukachenko avait précédemment déclaré que Minsk ne retiendrait plus le flux des migrants illégaux souhaitant se rendre en Europe, puisqu’il n’avait plus "ni de fonds ni de forces" à cause des sanctions occidentales. Selon les gardes-frontière biélorusses, la Lituanie, la Pologne et la Lettonie ont plusieurs fois expulsé de force des migrants en Biélorussie.

