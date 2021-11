https://fr.sputniknews.com/20211116/moscou-washington-teste-des-armes-en-orbite-sans-avertir-personne-1052633294.html

Moscou: Washington teste des armes en orbite sans avertir personne

Moscou: Washington teste des armes en orbite sans avertir personne

Accusée par les États-Unis d'avoir détruit un satellite hors service, la Russie fournit des précisions et rappelle que Washington teste des armes en orbite, y... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T19:35+0100

2021-11-16T19:35+0100

2021-11-16T21:10+0100

international

russie

états-unis

satellite

maria zakharova

ministère russe des affaires étrangères

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045229064_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_7ee0663da4c6d25bb31833b8719f09c2.jpg

Les États-Unis, qui accusent Moscou d'avoir utilisé une arme antisatellite, testent eux-mêmes des armes en orbite et anéantissent notamment des satellites, sans avertir personne, a déclaré ce mardi 16 novembre Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Dans le cadre de cette politique, Washington teste en orbite ses nouvelles armes de divers types, y compris en détruisant ses satellites, sans aucun avertissement préalable, rappelle-t-elle.Le drone spatial réutilisable américain X-37B, capable de rester longtemps en orbite, d'effectuer diverses manœuvres et de transporter une charge utile, peut également être utilisé comme une arme spatiale. Toutefois, Moscou, qui a demandé à Washington des clarifications concernant les missions spécifiques du projet, reste sans réponse, fait remarquer Mme Zakharova.Le test russe ne présentait aucun dangerSelon elle, l' essai qui a permis à la Défense russe de détruire un satellite russe hors service, Tselina-D, ne visait personne et était conforme aux normes du droit international.Adopter un document international pour éviter la course aux armementsElle a confirmé la disposition de Moscou de lancer des discussions sur la sécurité dans l'espace avec tous les États qui le souhaitent, y compris avec les États-Unis. Moscou juge nécessaire de commencer au plus vite l'élaboration d'un instrument juridique international destiné à empêcher la course aux armements dans l'espace. La militarisation de l’espace est devenue un sujet de préoccupation ces dernières années. En 2018, les États-Unis ont créé leur force spatiale, l'United States Space Force, en montrant leur ambition en la matière.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

russie, états-unis, satellite, maria zakharova, ministère russe des affaires étrangères