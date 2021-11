https://fr.sputniknews.com/20211116/souverainete-numerique-echapper-a-la-vassalisation-2-0-1052626903.html

Souveraineté numérique: échapper à la vassalisation 2.0? - Podcast

Souveraineté numérique: échapper à la vassalisation 2.0? - Podcast

Mise en avant par Emmanuel Macron dans le plan France 2030, l’idée de souveraineté numérique revient sur le devant de la scène. Quels risques la dépendance aux... 16.11.2021, Sputnik France

russeurope express

podcasts

internet

informatique

gafa (google, apple, facebook et amazon)

podcast

numérique

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Régis Portalez et Jean-Charles Hourcade, ingénieurs, cofondateurs du collectif d’anciens élèves de Polytechnique X-Alternative et co-auteurs de la note "Souveraineté numérique: reconquérir et protéger - Les quatre piliers d’une stratégie planifiée et intégrée" (Intérêt général, juillet 2021).Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

podcasts, internet, informatique, gafa (google, apple, facebook et amazon), podcast, numérique, аудио