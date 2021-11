https://fr.sputniknews.com/20211116/trois-morts-dans-deux-attentats-suicides-en-ouganda-revendiques-par-daech-1052635280.html

Ouganda: trois morts dans deux attentats-suicides revendiqués par Daech

Ouganda: trois morts dans deux attentats-suicides revendiqués par Daech

Au moins trois personnes ont été tuées et 33 blessées ce mardi 16 novembre, selon la police, dans la capitale ougandaise Kampala lors d'un double attentat... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T21:10+0100

2021-11-16T21:10+0100

2021-11-16T21:53+0100

afrique

afrique

ouganda

kampala

attentat suicide

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1052301687_0:302:2730:1838_1920x0_80_0_0_4b3b7b72069eda123680af75cf083ab0.jpg

Dans un communiqué diffusé sur ses chaînes Telegram, Daech* a confirmé que trois kamikazes avaient mené les deux attaques de Kampala ce mardi 16 novembre, soulignant que l'Ouganda faisait "partie des États qui participent à la guerre contre Daech* en Afrique centrale".C'est la deuxième attaque meurtrière en Ouganda revendiquée par Daech* en quelques semaines, après un attentat à la bombe perpétré le 23 octobre dans un restaurant de Kampala qui avait tué une serveuse et fait plusieurs blessés.La police ougandaise a attribué les attaques de ce mardi à un "groupe local lié aux ADF", les Forces démocratiques alliées, rébellion active dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) voisine.Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF ont été revendiquées par Daech*, qui désigne le groupe comme sa Province d'Afrique centrale (Iscap en anglais). En mars, les États-Unis ont placé les ADF sur la liste des "organisations terroristes" affiliées à Daech*.Explosions à KampalaLes deux explosions se sont produites à trois minutes d'intervalle, peu après 10h00 locales (07h00 GMT), dans le quartier d'affaires de Kampala. La première attaque a été menée à un poste de contrôle situé près du quartier général de la police par un homme transportant une bombe dans un sac à dos. La deuxième par deux hommes "déguisés en moto taxis" à proximité de l'entrée du Parlement, selon le porte-parole de la police, Fred Enanga.Selon la Croix-Rouge ougandaise, 21 des 33 blessés étaient des policiers.M.Enanga a indiqué que les forces contre-terroristes avaient arrêté un quatrième homme et "récupéré un engin explosif artisanal non explosé [...] chez lui".Blessé lors de son arrestation, "il est décédé plus tard", a affirmé le Président Yoweri Museveni dans un communiqué diffusé dans la soirée, assurant que les "terroristes [...] périront".Ce double attentat survient trois semaines après deux autres attaques à la bombe, une contre un restaurant de la capitale le 23 octobre revendiquée par l'Iscap et un attentat suicide mené dans un bus près de Kampala deux jours plus tard, qui n'a pas été revendiqué.Les autorités ougandaises avaient affirmé avoir établi "un haut niveau de connexion" entre les deux attentats, attribués au groupe ADF, groupe rebelle musulman apparu en Ouganda qui a fait souche depuis plus de 25 ans en RDC, où il est accusé d'avoir tué des milliers de civils.* Organisation terroriste interdite en Russie

afrique

ouganda

kampala

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

afrique, ouganda, kampala, attentat suicide, daech