Xi prévient les États-Unis de "ne pas jouer avec le feu"

Le Président chinois a prévenu son homologue américain Joe Biden lors d'un sommet virtuel qu'oeuvrer à l'indépendance de Taïwan revenait à "jouer avec le feu". 16.11.2021, Sputnik France

"Les autorités taïwanaises ont tenté à plusieurs reprises de s'appuyer sur les États-Unis pour l'indépendance et certains aux États-Unis tentent d'utiliser Taïwan pour contrôler la Chine", a fait remarquer l'homme de fort de Pékin.Les passes d'armes se sont multipliées ces dernières semaines entre Pékin et Washington sur le sort de l'île, qui jouit d'un système démocratique et dispose d'un gouvernement, d'une monnaie et d'une armée propres.Le territoire n'a toutefois pas proclamé d'indépendance formelle et continue à s'appeler officiellement "République de Chine". Le pouvoir communiste à Pékin menace de recourir à la force si tel était le cas."Si les séparatistes à Taïwan (...) franchissent la ligne rouge nous devrons prendre des mesures décisives", a assuré le Président Xi.

