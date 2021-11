Découvrez comment le monde se prépare à fêter Noël et le Nouvel An dans ce diaporama de Sputnik.

Le monde se prépare à fêter Noël

Il reste plus d’un mois avant les fêtes de fin d’année, mais dans de nombreux pays les marchés de Noël sont déjà en place, les sapins décorés et les illuminations installées dans les rues des villes et des villages.