Avec le Covid, "il y a une demande de contrôle que n’avait pas suscitée le terrorisme"

"Avant, les systèmes de surveillance, c’étaient contre la dissidence, le terrorisme, et le succès était limité. Maintenant, il s’agit de vie et de mort. Beaucoup de gens pensent, à juste titre ou pas, que les pass sanitaires peuvent prévenir des dangers de maladies, même mortels. Il y a une grande appétence de la majorité de la population pour que tout soit mis sur surveillance parce qu’ils pensent qu’avec un véritable contrôle on va pouvoir éviter le développement d’une épidémie qui est dans certains cas mortelle. Il y a donc une demande, du côté de la société, de contrôle que n’avait pas suscitée le terrorisme."