Burkina: l'armée annonce la destruction de plusieurs repaires de groupes terroristes

17.11.2021

L’armée explique dans son rapport hebdomadaire que les opérations qu'elle a menées l'ont été par des unités au sol appuyées par l'aviation et l'artillerie.Lors de ces opérations, six bombes artisanales ont été découvertes et neutralisées, tandis que plusieurs véhicules ont été récupérés, précise la même source, ajoutant que ces opérations ont permis la reprise des cours dans plusieurs localités de la zone.S'agissant de l'attaque de dimanche contre le détachement de gendarmerie d'Inata (nord), l'armée a confirmé que le bilan provisoire était de 32 morts, dont quatre civils.Elle a ajouté que des renforts avaient été immédiatement envoyés sur place et que des opérations étaient menées dans cette zone.

