Calais: contre les traversées de migrants, Decathlon... retire ses kayaks de la vente

Calais: contre les traversées de migrants, Decathlon... retire ses kayaks de la vente

Avis aux kayakistes de Calais et de Grande-Synthe! Il ne vous sera désormais plus possible d'acheter votre matériel chez Decathlon.

L'enseigne justifie ce choix par le fait que ces articles sont "détournés de leur usage sportif" par des migrants. Ceux-ci se servent des frêles esquifs pour "traverser la Manche" et rejoindre la Grande-Bretagne.Une décision qui intervient alors qu'un migrant est toujours porté disparu après avoir tenté une traversé ce vendredi.En tout cas, l'enseigne n'a pas hésité à se mouiller sur ce sujet!Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.

