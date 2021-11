https://fr.sputniknews.com/20211117/defense-europeenne-lue-lance-une-4eme-vague-de-projets-1052641643.html

Défense européenne: l’UE lance une 4e vague de projets

Le Conseil de l’Union européenne a lancé une 4e vague de nouveaux projets à entreprendre dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP), l'un des... 17.11.2021, Sputnik France

europe

union européenne (ue)

défense européenne

Quatorze nouveaux projets seront ainsi ajoutés à la liste des 46 projets existants qui ont été développés dans le cadre de la CSP depuis décembre 2017, indique le Conseil, relevant que les nouveaux projets constituent une nouvelle étape pour l'investissement et le développement conjoints en matière de défense, et en particulier dans les domaines de l'air et de l'espace.Parmi ces projets, figurent le système d'aéronefs télépilotés de petite taille de nouvelle génération, le transport aérien stratégique de cargaisons hors gabarit, le véhicule de surface semi-autonome de taille moyenne, la défense des ressources spatiales et les systèmes de cyberdéfense et de commandement, de contrôle, de communications, d’informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.Le Conseil a également adopté deux recommandations fixant des objectifs plus précis pour la deuxième phase initiale (2021-2025) de la CSP et sur les progrès réalisés par les membres de projet dans la réalisation de leurs engagements.À ce jour, 25 États membres de l'UE ont pris les engagements plus contraignants qui constituent la base de la CSP. Avec la décision prise par le Conseil, le nombre de projets collaboratifs est passé à 60 et couvre différents domaines tels que les centres de formation, les systèmes de formations terrestres, les systèmes maritimes et aériens, la cybersécurité, les services de soutien conjoints multiples et l'espace.Une première liste de 17 projets à développer dans le cadre de la CSP a été adoptée par le Conseil le 6 mars 2018. Un deuxième lot de 17 projets à développer dans le cadre de la CSP a été adopté par le Conseil le 19 novembre 2018. Enfin, un troisième lot de 13 projets supplémentaires à développer dans le cadre de la CSP a été adopté par le Conseil le 12 novembre 2019. Un projet CSP du premier lot a été officiellement clôturé par ses membres.

union européenne (ue), défense européenne