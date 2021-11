https://fr.sputniknews.com/20211117/format-normandie-la-russie-publie-sa-correspondance-avec-la-france-et-lallemagne-1052651903.html

Format Normandie: la Russie publie sa correspondance avec la France et l’Allemagne

Format Normandie: la Russie publie sa correspondance avec la France et l’Allemagne

La diplomatie russe, qui pointe une déformation de sa position en ce qui concerne l’éventuelle tenue d’une réunion au format Normandie sur le Donbass, a publié... 17.11.2021, Sputnik France

2021-11-17T22:00+0100

2021-11-17T22:00+0100

2021-11-17T22:02+0100

international

international

russie

format normandie

politique

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1045195785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2da8b3b9afa70f053c665c1184d77ada.jpg

La correspondance diplomatique entre la Russie, la France et l’Allemagne consacrée à la tenue d’une réunion ministérielle au format Normandie a été rendue publique par Moscou qui dénonce une déformation de son opinion à ce sujet.Le document de 28 pages contient la communication entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et ses homologues français et allemand, Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas.Le projet de communiqué avancé par la RussieUn projet de communiqué proposé par la Russie pour la réunion ministérielle au format Normandie, envisageait la tenue d’une réunion de suivi des dirigeants sur l'Ukraine, ressort-il de la correspondance publiée.Berlin et Paris ont proposé en réponse leur projet de réunion qui devrait avoir pour but que "les dirigeants puissent +échanger leurs points de vue+ sur les questions dont ils sont convenus le 12 février 2015" à Minsk. Mais le ministre russe a soupçonné "qu'il s'agisse à nouveau d'une tentative de créer les conditions pour réviser radicalement l’ensemble des mesures [accords de Minsk, ndlr] au profit de Kiev, qui refuse officiellement et publiquement de les appliquer", ce qu’il a notamment écrit dans sa réponse.Berlin et Paris contre le dialogue entre le Donbass et Kiev?M.Lavrov a en outre insisté dans sa lettre à MM.Le Drian et Maas pour que cette réunion ministérielle soit bien préparée et notamment que les pays commencent à élaborer une déclaration finale conjointe détaillée avec des recommandations concrètes pour l'Ukraine, Donetsk et Lougansk. Il a accompagné sa lettre d'une version russe du document, invitant ses collègues à y apporter des commentaires et des modifications.Pour sa part, le ministre russe n’a pas caché sa déception d’un tel retour, ce qu’il a écrit à ses homologues.Moscou accusé d’avoir refusé la réunionLa Russie s’est récemment retrouvée sous le feu des accusations de la France et de l’Ukraine pour avoir décliné une rencontre des ministres des Affaires étrangères au format Normandie proposée par Jean-Yves Le Drian pour le 11 novembre. Pourtant, Sergueï Lavrov avait alors soulignéque son refus s’expliquait par l’absence de réaction à ses propositions sur une telle réunion.Le 29 octobre, Moscou a envoyé à Berlin, Paris et Kiev sa vision de ce à quoi pourrait ressembler un projet de document final d'une éventuelle réunion ministérielle au format Normandie. M.Lavrov a précisé que le projet de document faisait "environ trois pages". Selon lui, Jean-Yves Le Drian lui a avoué ne pas avoir regardé les propositions envoyées par Moscou à Paris."Il a répondu par la négative, il n'a pas encore eu le temps de les regarder. Mais il a de nouveau insisté sur la nécessité de se réunir le 11 novembre. Je lui ai confirmé que, premièrement, nous attendions une réaction à nos propositions et, que deuxièmement, même si ces accords avaient mûri et que la partie substantielle était prête, j'avais un programme très chargé pour le 11 novembre qui comprend notamment une visite du ministre des Affaires étrangères d'un pays ami [le Mali, ndlr]", a détaillé Sergueï Lavrov.Qui plus est, après que Berlin et Paris ont de nouveau insisté pour qu’une réunion soit tenue le 11 novembre malgré toutes les explications de la Russie, le ministre russe a jugé cette démarche de non diplomatique, voire impolie.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

international, russie, format normandie, politique, diplomatie