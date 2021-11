https://fr.sputniknews.com/20211117/la-defense-russe-annonce-larrivee-de-trois-navires-dans-la-manche-1052649485.html

La Défense russe annonce l’arrivée de trois navires dans la Manche

Un groupe de navires russes, comprenant entre autres un grand navire de lutte anti-sous-marine, passe non loin des côtes britanniques, dans la Manche, après... 17.11.2021, Sputnik France

Le grand navire de lutte anti-sous-marin Vice-amiral Koulakov accompagné de deux autres bateaux est entré ce mercredi 17 novembre dans la Manche, a annoncé la flotte du Nord russe.Le groupe comprend également le pétrolier Académicien Pachine et le remorqueur de sauvetage Altaï. Selon la flotte du Nord, les officiers de quart des trois bateaux ont suivi une formation sur la navigation sécuritaire dans des zones étroites à trafic intense avant de s’approcher du détroit.En mission depuis fin juinLe navire de lutte anti-sous-marine Vice-amiral Koulakov a quitté sa base à Severomorsk le 28 juin. Après un défilé naval à Kronstadt, il a accompli des missions dans l’Atlantique et participé à un exercice d’état-major de la flotte du Nord.En août et septembre, le navire a fait partie du groupement opérationnel de la Marine russe en Méditerranée. Il a fait des escales en Algérie, en Syrie et à Chypre et mené plusieurs exercices, précise le ministère russe de la Défense.En octobre, le navire a protégé les bateaux civils dans le golfe de Guinée contre les pirates. Il a notamment empêché en octobre de détourner le porte-conteneurs Lucia battant pavillon panaméen, qui a été la cible d’une attaque de pirates au large du Nigeria.Au total, le Vice-amiral Koulakov a déjà parcouru près de 25.500 milles marins et a fait escale dans les ports de cinq États depuis le début de sa mission, précise la flotte.

