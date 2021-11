La situation épidémique en Allemagne est alarmante, prévient Merkel

https://fr.sputniknews.com/20211117/la-situation-epidemique-en-allemagne-est-alarmante-previent-merkel-1052644780.html

Plus tôt mercredi, l'agence fédérale allemande de veille sanitaire, l'Institut Robert-Koch (RKI), a indiqué que le nombre de cas quotidiens confirmés avait augmenté de 52.826, soit un bond d'un tiers par rapport à la semaine précédente.Seulement 68% des habitants de l'Allemagne, le pays le plus peuplé d'Europe, sont entièrement vaccinés - un taux inférieur à la moyenne européenne occidentale - en raison d'une hésitation persistante à se faire vacciner, et 5% de la population a reçu une injection de rappel.Angela Merkel, au pouvoir à titre intérimaire durant les négociations visant à former un gouvernement de coalition à l'issue des élections de septembre, a déclaré qu'un effort national était nécessaire pour assurer le déploiement de masse des rappels vaccinaux.Elle a également appelé les dirigeants fédéraux et régionaux, qui se réunissent jeudi, à introduire une mesure permettant de déclencher des restrictions sanitaires plus sévères en fonction du nombre de personnes infectées nécessitant une hospitalisation en une semaine.L'Allemagne dispose du nombre suffisant de doses pour mener une campagne de rappel, en partie grâce au report des livraisons de vaccins au programme COVAX destiné aux pays pauvres, a déclaré le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn.Les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et les démocrates libéraux (FDP), en négociation pour former le prochain gouvernement, devraient présenter jeudi au parlement une série de mesures pour lutter contre la pandémie.Ces mesures pourraient obliger les personnes empruntant les transports publics ou se rendant sur leur lieu de travail à fournir un test négatif, ou une preuve de guérison ou de vaccination.

