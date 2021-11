https://fr.sputniknews.com/20211117/la-trottinette-electrique-le-nouveau-mode-de-mobilite-durable-en-vogue-a-rome-1052642135.html

La trottinette électrique, le nouveau mode de mobilité durable en vogue à Rome

La trottinette électrique, le nouveau mode de mobilité durable en vogue à Rome

17.11.2021

Peu encombrantes, a priori non polluantes et assez rapides, les trottinettes électriques sont convoitées par les grandes métropoles occidentales, comme c'est le cas pour Rome qui compte déjà de nombreux adeptes de ce moyen de mobilité douce.Boostés par la pandémie et les incitations fiscales du gouvernement italien, les achats de trottinettes électriques ont explosé de plus de 600% depuis mai 2020 en Italie, selon une étude menée par le groupe BVA Doxa.L’Italie, qui mise de plus en plus sur le développement durable pour sortir de la crise économique, a lancé un bonus mobilité, une prime allant jusqu’à 500 euros, pour rembourser 60% du prix total de tout achat de moyens de transports alternatifs. Résultat: en juin 2020, les acquisitions de trottinettes électriques ont augmenté de 140% .Quatre sociétés de trottinettes en libre-service opèrent dans la capitale depuis leur autorisation le 1er mars 2020. Le projet de la municipalité prévoit une phase expérimentale de deux ans.Un nombre maximal de 16.000 trottinettes y a été fixé, avec les règles habituelles de fonctionnement, notamment la limitation de la vitesse à 25 km/h, un usage permis aux plus de 14 ans et l’interdiction de rouler sur les trottoirs.L'engouement pour les trottinettes électriques en Italie suscite tout de même les protestations d’associations de taxis, qui dénoncent notamment l'imprudence des usagers, les failles en termes de sécurité et le non-respect de la législation.

