Le climat et la sécurité au coeur de la visite de Blinken en Afrique

A Nairobi, Antony Blinken rencontrera le président kényan Uhuru Kenyatta avec qui il s'entretiendra du coup d'Etat au Soudan et de la guerre contre les rebelles du Tigré qui fait rage en Ethiopie.Le secrétaire d'Etat rencontrera aussi des représentants de la société civile considérée comme un important rempart de la démocratie kényane, en prévision des élections nationales de l'année prochaine.Jeudi, Antony Blinken poursuivra son voyage et se rendra au Nigeria -le premier pays exportateur de pétrole en Afrique- où il discutera avec le président Muhammadu Buhari de la façon dont les Etats-Unis peuvent aider le pays en matière de sécurité.Enfin, le secrétaire d'Etat ira au Sénégal, l'une des démocratie les plus stables du continent africain, où l'accent sera mis sur les dirigeants et les femmes entrepreneurs.Il visitera également l'Institut Pasteur de Dakar, qui a signé en octobre -avec le Rwanda- un accord avec BioNtech pour construire la première usine de fabrication de vaccins à ARN messager en Afrique à partir de la mi-2022.

