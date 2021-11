https://fr.sputniknews.com/20211117/le-sg-de-lonu-condamne-les-attaques-terroristes-en-ouganda-1052637653.html

Le SG de l'ONU condamne les attaques "terroristes" en Ouganda

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a condamné fermement les attaques terroristes ayant visé mardi la capitale ougandaise Kampala, faisant au... 17.11.2021, Sputnik France

Cité dans un communiqué de son porte-parole, M. Guterres a émis le souhait de voir toutes les personnes impliquées dans ces actes “méprisables” de violence traduites "rapidement" devant la justice.Le chef de l’ONU a exprimé ses "profondes" condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.Au moins trois personnes ont été tuées et 33 ont été blessées à Kampala lors d'un double attentat suicide revendiqué par l'organisation extrémiste "Etat islamique" (EI)*.C'est la deuxième attaque meurtrière en Ouganda revendiquée par l'EI* en quelques semaines, après un attentat à la bombe mené le 23 octobre dans un restaurant de Kampala qui avait tué une serveuse et fait plusieurs blessés.La police ougandaise a attribué les attaques de mardi à un "groupe local lié aux ADF", les Forces démocratiques alliées, rébellion active dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) voisine.Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF sont revendiquées par l'EI*, qui désigne le groupe comme sa "Province d'Afrique centrale". En mars, les Etats-Unis ont placé les ADF sur la liste des "organisations terroristes" affiliées à l'EI*.* Organisation terroriste interdite en Russie

