https://fr.sputniknews.com/20211117/pr-flahault-face-a-la-5e-vague-de-nouvelles-restrictions-ne-sont-pas-inevitables-1052649037.html

Pr Flahault: face à la 5e vague, de nouvelles restrictions "ne sont pas inévitables"

Pr Flahault: face à la 5e vague, de nouvelles restrictions "ne sont pas inévitables"

Les indicateurs de l’épidémie sont en hausse et font craindre à certains une cinquième vague meurtrière cet hiver. Pour le Pr Antoine Flahault, épidémiologiste... 17.11.2021, Sputnik France

2021-11-17T18:41+0100

2021-11-17T18:41+0100

2021-11-17T18:41+0100

covid-19

oms

emmanuel macron

olivier véran

vaccin

restrictions

obligation vaccinale

gabriel attal

covid-19

confinement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1052648988_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_76651a7df8417470e7f68eefcfe83566.jpg

Ces dernières semaines, les voyants sont repassés au rouge un peu partout en Europe. Selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, "la cinquième vague est là" en France, "probablement depuis la mi-octobre". Selon les chiffres de Santé publique France, le taux d’incidence en France a dépassé la barre des 100 cas pour 100.000 habitants. On relève en moyenne 10.000 cas positifs au Covid-19 chaque jour.Est-ce un signe que la vaccination à elle seule ne suffit pas à faire reculer l’épidémie? "Le vaccin n’est pas une arme imparable. On est tous déçus de cela", admet le Pr Flahault. Mais pour le directeur de l’Institut de santé globale, il est encore possible de se passer de nouvelles restrictions sanitaires pour faire face au virus.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

oms, emmanuel macron, olivier véran, vaccin, restrictions, obligation vaccinale, gabriel attal, covid-19, confinement, jean castex, pfizer, antoine flahault, jean-françois delfraissy, variant delta du covid-19