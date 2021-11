https://fr.sputniknews.com/20211117/pre-commande-us-pour-1-md-du-traitement-de-gsk-par-anticorps-monoclonaux-1052640592.html

Pré-commande US pour $1 md du traitement de GSK par anticorps monoclonaux

Pré-commande US pour $1 md du traitement de GSK par anticorps monoclonaux

Les Etats-Unis ont signé deux contrats d'un montant d'environ un milliard de dollars pour une commande du traitement du COVID-19 à base d'anticorps monoclonaux... 17.11.2021, Sputnik France

2021-11-17T11:43+0100

2021-11-17T11:43+0100

2021-11-17T11:43+0100

covid-19

états-unis

traitement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1045332458_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_24d9a21b6bfe86f7f2a81031e6569415.jpg

Ils annoncent en revanche que ces nouveaux contrats avec l'administration Biden portent à 750.000 le nombre total de doses de sotrovimab (dont le nom commercial est Xevudy) pré-commandées à travers le monde.Parmi les pré-commandes déjà annoncées figurent notamment celles du Canada, pour 10.000 doses, ou celle de l'Union européenne, qui peut aller jusqu'à 220.000 doses.Ce traitement monodose injectable, à base de copies d'anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2 obtenues par génétique, peut être utilisé chez les patients souffrant d'une forme légère à modérée de COVID-19 ne nécessitant pas de supplémentation en oxygène et susceptibles de développer une forme grave.Il bénéficie pour l'instant d'une autorisation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine.L'Agence européenne des médicaments (AEM) a donné en mai dernier un avis positif sur son utilisation après une première évaluation mais poursuit ses analyses en vue d'accorder ou non une autorisation de mise sur le marché formelle.D'autres pays lui ont déjà accordé des autorisations de mise sur le marché, parfois conditionnelles ou temporaires, comme l'Australie, le Canada, l'Italie ou la Suisse par exemple.Même si les vaccins restent au coeur de la stratégie de lutte contre la pandémie de COVID-19, des traitements prometteurs commencent à venir renforcer l'arsenal de prise en charge.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, traitement