https://fr.sputniknews.com/20211117/squid-game-programme-le-plus-vu-sur-netflix-1052641091.html

Squid Game, programme le plus vu sur Netflix

Squid Game, programme le plus vu sur Netflix

La série sud-coréenne Squid Game a généré au total 1,65 milliard d'heures de streaming au cours de ses quatre premières semaines de diffusion, devenant ainsi... 17.11.2021, Sputnik France

2021-11-17T12:40+0100

2021-11-17T12:40+0100

2021-11-17T12:45+0100

faits divers

corée du sud

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1052245494_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1143b219cdedd79d32029619c315252d.jpg

Dans le classement de Netflix, publié mardi (heure des États-Unis) des 10 films et émissions de télévision en fonction des heures visionnées au cours de leurs 28 premiers jours respectifs sur sa plate-forme, Squid Game a dominé la liste des émissions de télévision populaires non anglophones.Le programme a totalisé 1,65 milliard d'heures de visionnage au cours des quatre premières semaines suivant sa première le 17 septembre. Cela équivaut à 188.400 années au total.Plus tôt, Netflix a fait savoir qu'environ 142 millions de foyers avaient regardé la série dystopique au cours de la période citée.Son nombre total d'heures de visionnage dépassait de loin celui des autres succès de Netflix, y compris le drame romantique d'époque Bridgerton saison 1, qui s'est classé à la première place des émissions télévisées populaires en langue anglaise avec un total de 625 millions d'heures de streaming.Pour la semaine du 8 au 14 novembre, quatre séries de production coréenne ont figuré dans le top 10 parmi les émissions télévisées non anglophones populaires, menées par Squid Game avec 42,7 millions d'heures de visionnage.C'est la première fois que Netflix publie le nouveau classement des programmes les plus vus de tous les temps basé sur les heures de streaming cumulées. Auparavant, la société signalait occasionnellement le nombre de foyers qui regardaient un titre donné pendant au moins deux minutes.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, netflix