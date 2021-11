https://fr.sputniknews.com/20211117/titularisations-allocation-melenchon-veut-faire-cesser-les-maltraitances-sociales-1052651709.html

Titularisations, allocation... Mélenchon veut "faire cesser les maltraitances sociales"

Titularisations, allocation... Mélenchon veut "faire cesser les maltraitances sociales"

17.11.2021

2021-11-17T21:27+0100

2021-11-17T21:27+0100

2021-11-17T21:34+0100

présidentielle 2022

france

jean-luc mélenchon

politique

présidentielle française 2022

politique

Jean-Luc Mélenchon a fait savoir au journal télévisé de TF1 qu'il voulait "faire cesser les maltraitances sociales". Il a proposé de titulariser les 800.000 contractuels de la fonction publique et une allocation pour les jeunes.Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il souhaitait "faire cesser les maltraitances sociales", "la peur du lendemain".Parmi d'autres mesures de son programme, qui sort jeudi, il a cité "une allocation de 1.000 euros pour tous les étudiants et tous les élèves de l'enseignement professionnel".Les étudiants devront être "détachés [fiscalement, ndlr] du foyer de leurs parents" et les élèves de l'enseignement professionnel seront concernés dès le lycée, a-t-il précisé au journal 20 Minutes.Le député des Bouches-du-Rhône veut mettre fin à la précarité dans la fonction publique. Jean-Luc Mélenchon veut aussi créer 300.000 emplois jeunes, ou encore fixer un plafond du nombre de CDD dans une entreprise, selon leur taille entre 5 et 10% du total des salariés.S'ajoutant à l'augmentation du SMIC à 1.400 euros nets et "plus une seule retraite en dessous du SMIC", ces mesures engendreraient "une relance de la consommation populaire, qui sera massive et par paliers va réanimer l'activité économique", selon lui.

