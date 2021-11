https://fr.sputniknews.com/20211117/une-explosion-frappe-un-pipeline-en-iran-1052636704.html

Une explosion frappe un pipeline en Iran - vidéo

Une explosion frappe un pipeline en Iran - vidéo

Une explosion est survenue ce 17 novembre dans un pipeline situé dans le sud-ouest de l’Iran. D’après l’agence Tasnim, cela a été provoqué par de l’usure, les... 17.11.2021, Sputnik France

2021-11-17T08:51+0100

2021-11-17T08:51+0100

2021-11-17T10:08+0100

international

iran

explosion

pipeline

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1045920398_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_07e05e033da5365110a3a60661f9df94.jpg

Un pipeline iranien a explosé ce 17 novembre dans la province du Khuzestan, a rapporté l’agence de presse Tasnim.Des images ont été relayées sur les réseaux sociaux. Un important incendie s'est ensuite déclenché. Selon l’agence, cela a été provoqué par l’usure de l'infrastructure de la compagnie Maroon Oil and Gaz Production (MOGPC).L’intensité de l’explosion a été si importante que les habitants de Ramis, un village situé à proximité, ont ressenti des secousses, note Tasnim."L’accident n'a fait aucune victime", a déclaré un responsable local de à la presse, en ajoutant que l'incendie avait été éteint. Le montant des pertes financières n'est pas non plus connu. Certaines maisons du village sont fissurées.Les faits ont eu lieu dans la même partie de la conduite que le mois dernier, a ajouté le responsable.Cas semblables En juillet dernier, ce pipeline avait subi une autre explosion ayant tué trois personnes. L’accident avait eu lieu lors d’une opération de raclage. En mai, celui d’une usine pétrochimique avait également été touché par une explosion ayant déclenché un incendie. Une personne avait été tuée et deux autres blessées.

iran

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

iran, explosion, pipeline