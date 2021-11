https://fr.sputniknews.com/20211117/wikileaks-plusieurs-deputes-francais-se-mobilisent-pour-julian-assange--1052645889.html

WikiLeaks: plusieurs députés français se mobilisent pour Julian Assange

WikiLeaks: plusieurs députés français se mobilisent pour Julian Assange

Au Palais-Bourbon, John Shipton, le père de Julian Assange, a rencontré les 39 députés qui souhaitent octroyer l’asile politique au fondateur de WikiLeaks... 17.11.2021, Sputnik France

Le père de Julian Assange en tournée française. John Shipton a été reçu à l’Assemblée nationale cette semaine. Celui qui ne cesse de faire le tour du monde afin d’obtenir la libération de son fils salue l’initiative de 39 députés français appelant à accorder au lanceur d’alerte l’asile en France. Après avoir passé sept ans à l’ambassade d’Équateur à Londres, Julian Assange est détenu depuis deux ans et demi dans la prison britannique de Belmarsh. Le temps presse… La justice britannique examine la demande d’extradition formulée par les États-Unis.En conférence de presse le 16 novembre, Jean Lassalle, député du groupe Libertés et Territoires, a souligné le caractère "douloureux et dramatique mais aussi exceptionnel" de la situation du "résistant de notre temps". Le lanceur d’alerte encourt 175 ans de prison aux États-Unis pour avoir rendu publics des documents classifiés.Qualifiant le procès du lanceur d’alerte de "politique", Stella Moris, la compagne de Julian Assange, a appelé à en finir avec cette injustice. "Il a dénoncé la torture et maintenant, c’est à son tour d’être torturé", déplore la mère de ses deux enfants.Le 27 octobre dernier, le jour de l’ouverture du procès en appel concernant l’extradition de Julian Assange, une proposition de résolution a été déposée à l’Assemblée nationale.Citoyen français, Assange serait plus protégé"La France doit l’asile à Julian Assange", lit-on dans la résolution signée par les députés de différents groupes politiques, aussi bien de la gauche, du centre que de la droite. Une idée est née dans les coulisses de la conférence de presse, initiée par Viktor Dedaj, responsable du Grand Soir, un site Internet d'informations "anti-impérialiste": "Et si on accordait à Assange la nationalité française?"Affirmant qu’"il y a toujours eu un appui pour Julian Assange et une compréhension trans-partisane des combats qu’il mène", le leader des insoumis a précisé qu’aucune procédure ou date définitive n'est encore fixée pour que la résolution soit débattue en séance au Palais-Bourbon.

