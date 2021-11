https://fr.sputniknews.com/20211118/accord-us-pour-une-pre-commande-de-529-mds-du-candidat-antiviral-de-pfizer-1052664690.html

Accord US pour une pré-commande de 5,29 mds USD du candidat antiviral de Pfizer

Pfizer annonce jeudi dans un communiqué avoir signé avec les États-Unis un contrat de 5,29 milliards de dollars (4,6 milliards d'euros) pour la fourniture de... 18.11.2021, Sputnik France

Sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché par la Food and Drug Administration (FDA), que Pfizer a saisie mardi d'une demande d'autorisation en urgence, l'accord prévoit que le laboratoire fournisse 10 millions de doses de Paxlovid (PF-07321332) sur une période allant de la fin de cette année et courant jusqu'à l'année prochaine.Administré dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes, le Paxlovid réduit de près de 90% le risque d'hospitalisation chez les patients contaminés particulièrement susceptibles de développer une forme sévère de Covid-19, en empêchant la multiplication du coronavirus SARS-CoV-2 dans l'organisme.Chaque dose correspond à un schéma thérapeutique complet, à raison de 300 mg (soit deux comprimés) deux fois par jour pendant cinq jours.Au-delà des États-Unis, Pfizer précise qu'il va continuer à soumettre des demandes d'autorisation auprès des différentes autorités sanitaires nationales à travers le monde et qu'il a déjà entamé des discussions sur des accords de pré-commande avec plusieurs pays.Un autre traitement par voie orale du Covid-19, le Lagevrio (molnupiravir) développé par MSD (Merck Sharp & Dohme) a été autorisé au début du mois par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), l'agence sanitaire britannique.

