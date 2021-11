https://fr.sputniknews.com/20211118/appel-onusien-a-une-solidarite-accrue-avec-lafghanistan-1052656667.html

Appel "onusien" à une solidarité accrue avec l'Afghanistan

Appel "onusien" à une solidarité accrue avec l'Afghanistan

L’Afghanistan et son peuple ont plus que jamais besoin d’une solidarité "accrue" de la part de la communauté internationale, d’autant plus qu’ils font face à... 18.11.2021, Sputnik France

2021-11-18T12:03+0100

2021-11-18T12:03+0100

2021-11-18T12:07+0100

international

onu

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104214/85/1042148567_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_0177d5b09fea246dce5e47f26e392a54.jpg

Tel est l’appel lancé, mercredi, par l’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afghanistan, Deborah Lyons, lors d’un briefing au Conseil de sécurité.Elle a indiqué qu’au cours des trois derniers mois, les interactions formelles de l’ONU avec les talibans* “ont été généralement utiles et constructives”.Évoquant la situation sécuritaire dans le pays, l’envoyée spéciale du SG de l'Onu a noté qu’elle “s'est effectivement améliorée à mesure que le conflit est en grande partie terminé”, relevant toutefois que l’Onu reçoit régulièrement des rapports “crédibles” d'incidents ayant une incidence sur le droit à la vie et à l'intégrité physique des Afghans.Il s'agit notamment de perquisitions domiciliaires et d'exécutions extrajudiciaires d'anciens responsables et agents de sécurité du gouvernement, a-t-elle poursuivi.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

onu, afghanistan