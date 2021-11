https://fr.sputniknews.com/20211118/brigitte-macron-se-joint-a-la-polemique-du-pronom-neutre-iel-1052664146.html

Brigitte Macron se joint à la polémique du pronom neutre "iel"

Brigitte Macron se joint à la polémique du pronom neutre "iel"

Contraction des pronoms elle et il, "iel" a été introduit dans le dictionnaire Le Robert dans son édition en ligne il y a quelques semaines et ne cesse depuis de nourrir la polémique, jusqu’à atteindre le sommet de l’État.Brigitte Macron s’est exprimée sur le sujet.Arguments contreLe ministre de l’Éducation nationale, qui s’est montré plutôt sceptique quant à la pertinence de ce pronom, a davantage développé ses arguments:Il a cependant souligné les avantages de la féminisation des noms de profession. Mais "les modifications inopinées de la langue française, ce n’est bon à aucun titre", renchérit le ministre.Il y a quelques jours, Jean-Michel Blanquer a apporté son soutien au député François Jolivet (LREM), farouche opposant à ce nouveau pronom, et à l’écriture inclusive en général. Il avait sollicité l’Académie française pour qu’elle se prononce sur le sujet, car selon le député, son entrée dans Le Robert n’est qu’une "intrusion idéologique manifeste qui porte atteinte à notre langue commune".Arguments pourPourtant, cet avis n’est pas partagé par toute la classe politique. Ainsi, Élisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité hommes-femmes s’est déclarée favorable à l’usage d’"iel"."Pourquoi est-ce si choquant de dire que "iel" est un pronom neutre qui vient enrichir la langue? […] Je ne vois pas ce que ça enlève à ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser", s’interroge-t-elle sur Franceinfo ce 18 novembre.Le directeur général des éditions Le Robert, Charles Bimbenet, a défendu mercredi 17 novembre l’ajout à la version en ligne de son dictionnaire du pronom non genré, prenant ainsi ses distances avec le militantisme:La rédaction du Robert explique que l’usage de ce mot reste relativement faible, mais que depuis quelques mois, ses documentalistes ont constaté la croissance de son usage."La mission du Robert est d’observer l’évolution d’une langue française en mouvement, diverse, et d’en rendre compte. Définir les mots qui disent le monde, c'est aider à mieux le comprendre", insiste le directeur général des éditions.

