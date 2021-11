https://fr.sputniknews.com/20211118/burkina-reouverture-des-frontieres-terrestres-et-ferroviaire-a-partir-du-1er-decembre-1052656446.html

Burkina: réouverture des frontières terrestres et ferroviaire à partir du 1er décembre

Le Burkina Faso va rouvrir à partir du 1er décembre ses frontières terrestres et ferroviaires, fermées depuis le 20 mars 2020 pour limiter la propagation du... 18.11.2021, Sputnik France

Le ministre de la Communication a toutefois indiqué que cette réouverture se fera sous certaines conditions sanitaires, précisant à cet effet que les voyageurs au départ ou à l'arrivée, devront cependant présenter un certificat de vaccination ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de cinq jours.La semaine dernière, l'opposition burkinabè avait demandé cette réouverture "pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens", pointant notamment la dégradation de la situation économique engendrée par leur fermeture.Le Burkina Faso partage une frontière avec le Mali au nord, le Niger à l'est, le Bénin, le Togo et le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest.Selon les derniers chiffres du gouvernement, 15.514 personnes ont contracté la maladie à coronavirus depuis le 9 mars 2020, dont 15.009 patients ont été guéris et 265 ont perdu la vie.Seuls 400.000 Burkinabè ont été vaccinés, soit 2% de la population environ.

