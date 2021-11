https://fr.sputniknews.com/20211118/castex-et-darmanin-critiques-pour-non-respect-des-gestes-barrieres-on-est-tous-humains-dit-attal-1052653526.html

Gestes barrières: Attal défend Castex et Darmanin après une vidéo polémique

Gestes barrières: Attal défend Castex et Darmanin après une vidéo polémique

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit Jean Castex et Gérald Darmanin serrer les mains des élus des Hauts-de-France reçus au ministère de... 18.11.2021, Sputnik France

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a défendu le 17 novembre le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, critiqués à la suite d'une vidéo tournée mardi soir les montrant serrant des mains, sans masque, au mépris des gestes barrières.Interrogé par l'AFP, Matignon a précisé que les participants à la soirée étaient soumis à la présentation du pass sanitaire.Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit MM. Castex et Darmanin serrer les mains des élus des Hauts-de-France reçus au ministère de l'Intérieur en marge du congrès de l'Association des maires de France (AMF) à Paris, sans porter de masque.M. Attal a assuré que l'exécutif "(faisait) évidemment très attention" et "(était) très vigilant" quant au respect des gestes barrières.Depuis plusieurs jours, de nombreuses voix politiques s'élèvent pour dénoncer le relâchement des gestes barrières au moment où la France fait face à une cinquième vague de la pandémie de Covid-19.

