Crise climatique en Belgique: la BEI mobilise un financement de 1,1 milliard d’euros

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé l’approbation d’un financement de 1,1 milliard d’euros en faveur de la Région wallonne en Belgique, pour... 18.11.2021, Sputnik France

Ce montant, le plus élevé jamais envisagé par la BEI en Belgique en une seule opération, permettra d’améliorer la performance thermique du parc de logements sociaux wallon et de renforcer les infrastructures hydrologiques régionales, afin de les adapter à de futurs événements climatiques extrêmes, indique la BEI.Il s’agit, selon lui, de "s’engager, ensemble, pour relever le défi du siècle, et au-delà, pour préserver notre planète pour les générations futures".Active dans environ 160 pays, la BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1.000 milliards d’euros d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50% d’ici à 2025.

