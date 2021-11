https://fr.sputniknews.com/20211118/espagne-la-3eme-dose-elargie-aux-personnes-de-plus-de-60-ans-1052658148.html

Espagne: la 3e dose élargie aux plus de 60 ans

Espagne: la 3e dose élargie aux plus de 60 ans

Le gouvernement espagnol a annoncé l'élargissement de l’administration d'une troisième dose de vaccin anti-Covid aux plus de 60 ans. 18.11.2021, Sputnik France

Cette mesure, incluant également les professionnels du secteur de santé, vise à renforcer la protection des personnes les plus vulnérables face à une recrudescence de la pandémie.Les autorités sanitaires ont "décidé de vacciner avec une troisième dose les personnes de plus de 60 ans ainsi que les professionnels de santé et du secteur médico-social", a indiqué le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.En Espagne, près de 80% de la population dispose déjà un schéma vaccinal complet, l’un des taux les plus élevés en Europe. Selon le ministère de la Santé, 99% des personnes de plus de 70 ans sont entièrement vaccinées.Le pays ibérique a enregistré mercredi 6.000 cas positifs au Covid-19.

Maghreb Arabe Presse

