Kenya: les USA soutiennent les négociations sur un accord contre la pollution au plastique

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a indiqué, jeudi à Nairobi, que les États-Unis soutiennent les négociations concernant un accord international... 18.11.2021, Sputnik France

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a indiqué, jeudi à Nairobi, que les États-Unis soutiennent les négociations concernant un accord international visant à réduire la pollution au plastique, qui doit être examiné en février dans la capitale kényane.Intervenant lors d'une visite au siège du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) à Nairobi, M.Blinken a noté que l'objectif est d'élaborer un outil à même de protéger les océans et toute la vie qu'ils portent de la menace croissante de la pollution en plastique."Nous le savons, notre santé -notre survie- est liée à la santé de nos océans. Nous devons faire plus pour les protéger", a-t-il soutenu.Cet accord prendrait aussi en compte les microplastiques et ferait la promotion d'une économie circulaire englobant l'ensemble du cycle de ces produits, selon le projet de résolution, publié en septembre à Genève.Début septembre à Genève, une dizaine de pays et l'ensemble de l'Union européenne ont présenté les contours de l'accord international, qui devrait permettre de lutter contre la pollution plastique.Le projet de résolution présenté par le Pérou et le Rwanda, soutenu par les 27 membres de l'Union européenne ainsi que sept autres pays, propose de mettre sur pied un Comité intergouvernemental de négociation avec pour mandat d'établir "un accord international juridiquement contraignant et basé sur une approche exhaustive pour prévenir et réduire la pollution de l'environnement" par le plastique.Selon l'Onu, à l'échelle planétaire, environ huit millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans les océans, tuant ou blessant un million d'oiseaux et plus de 100.000 mammifères marins.

