La Belgique envoie une aide médicale d'urgence en Sierra Leone

L’envoi d’une aide médicale d'urgence en Sierra Leone a été annoncée jeudi par la Belgique suite à l'explosion d’un camion-citerne le 5 novembre dans la... 18.11.2021, Sputnik France

2021-11-18T13:31+0100

2021-11-18T13:31+0100

2021-11-18T13:42+0100

En réponse à cette demande d'aide, la Belgique a décidé de fournir une assistance médicale d'urgence à la Sierra Leone, note le communiqué, relevant que cette aide sera utilisée pour le suivi médical des blessés.Cette aide médicale sera envoyée en Sierra Leone via B-FAST, une structure interdépartementale qui organise l’envoi de secours d’urgence belges à l’étranger.Un camion-citerne a explosé le 5 novembre à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Le bilan s'élevait lundi à 144 personnes tuées et plus de cent autres blessées, nombre d'entre elles souffrant de graves brûlures.

