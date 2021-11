https://fr.sputniknews.com/20211118/la-coree-du-sud-surveillera-de-pres-la-chaine-dapprovisionnement-des-produits-strategiques-1052656315.html

La Corée du Sud surveillera de près la chaîne d'approvisionnement des produits stratégiques

La Corée du Sud surveillera davantage la chaîne d'approvisionnement des principaux produits stratégiques et matériaux clés dans le but de diversifier ses...

économie

japon

corée du sud

Cette démarche est intervenue alors que le pays asiatique a eu du mal à faire face à la pénurie de solution d'urée, un fluide nécessaire à la réduction des émissions des voitures diesel, depuis que la Chine a limité ses exportations d'urée au bénéfice de son marché intérieur.En 2019, le Japon a imposé des restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud de trois matériaux industriels clés à la fabrication de puces et d'écrans, à savoir, la résine photosensible, le gaz de gravure et le polyimide fluoré.Toutefois, la Corée du Sud envisage de soutenir la recherche et le développement de principaux matériaux dans quatre nouvelles industries, à savoir les semi-conducteurs, les voitures de nouvelle génération, la bio-santé et les nanotechnologies, avec un budget de 20 milliards de wons (17 millions de dollars) l'année prochaine.

