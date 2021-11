https://fr.sputniknews.com/20211118/lafrique-du-sud-une-source-et-un-point-de-transit-pour-le-commerce-illegal-de-la-faune-1052657001.html

L'Afrique du Sud, une source et un point de transit pour le commerce illégal de la faune

L'Afrique du Sud est une source et un point de transit pour le commerce illégal des produits de la faune, révèle un rapport d'un groupe d'experts publié... 18.11.2021, Sputnik France

Le rapport, élaboré par un groupe de travail sud-africain de lutte contre le blanchiment d'argent (SAMLIT), met l’accent sur les flux monétaires liés au commerce des produits de la faune, ainsi que sur les différents acteurs et les méthodes qu'ils utilisent pour le commerce illégal d'espèces sauvages (IWT).Il a expliqué, dans un communiqué, qu’en collaborant pour identifier les transactions suspectes et inhabituelles, ainsi que les réseaux exposés lorsque les auteurs utilisent le système financier, "nous pouvons préserver le riche patrimoine naturel de l'Afrique du Sud en traduisant les criminels en justice".Les produits de la faune les plus couramment commercialisés hors d'Afrique du Sud comprennent la corne de rhinocéros, l'ormeau et le pangolin, l'ivoire étant déplacé à travers l'Afrique du Sud en transit vers l'est, la Chine et d'autres pays asiatiques représentant les plus grands marchés.

2021

avec Maghreb Arabe Presse

