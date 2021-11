https://fr.sputniknews.com/20211118/le-maire-soppose-a-la-delocalisation-de-la-production-dascoval-vers-lallemagne-1052660984.html

Bruno Le Maire s'oppose à la délocalisation de la production d'Ascoval vers l'Allemagne

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a exclu jeudi la délocalisation d'une partie de la production de l'aciérie Ascoval, située à Saint-Seaulve dans le... 18.11.2021, Sputnik France

Ascoval est équipé d'un four fonctionnant à l'électricité, une énergie moins polluante que le charbon, mais devenue plus onéreuse avec la flambée récente des prix.Les syndicats ont exprimé leur inquiétude quant au fait que près de la moitié de la production du site pourrait être délocalisée pendant quelques mois vers une usine allemande fonctionnant au charbon et appartenant au sidérurgiste allemand Saarstahl, le propriétaire d'Ascoval.La ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a indiqué sur Franceinfo jeudi qu'aucune décision n'avait été prise par la direction de Saarstahl, avec laquelle elle est en discussions.Parmi les autres pistes envisageables, la ministre a évoqué le recours "à de l'activité partielle ou un ralentissement de la cadence" de l'usine d'Ascoval face au problème "temporaire" de hausse de coût.Agnès Pannier-Runacher a précisé que le contrat liant l'aciérie à EDF changerait au 1er janvier pour être indexé sur un prix de l'électricité stabilisé.

