L'Europe centrale se confine face au Covid-19

La Saxe, État d'Allemagne le plus durement frappé par la nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19, envisage de rétablir un confinement partiel, rapportent les... 18.11.2021, Sputnik France

2021-11-18T17:09+0100

2021-11-18T17:09+0100

2021-11-18T17:16+0100

covid-19

europe

covid-19

La Saxe, qui affiche à la fois le taux de vaccination le plus faible et le taux d'incidence le plus élevé d'Allemagne, pourrait fermer à nouveau les salles de spectacle, les enceintes sportives, les bars et les discothèques, affirme le journal Bild.Land situé dans l'est du pays, la Saxe est un bastion du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), dont nombre de partisans sont réticents à la vaccination et hostiles aux mesures restrictives pour lutter contre l'épidémie.Un sondage Forsa publié ce mois-ci a montré que la moitié des personnes non vaccinées interrogées avaient voté pour l'AfD aux dernières élections fédérales en septembre.Le gouvernement tchèque a annoncé que, à partir de lundi, seules les personnes vaccinées ou guéries du Covid-19 auraient accès à un certain nombre de lieux ou événements publics, tels que les restaurants ou les hôtels.En Slovaquie, le Premier ministre Eduard Heger a lui aussi annoncé un "confinement pour les non-vaccinés", qui n'auront plus accès, sauf s'ils ont guéri du Covid-19 au cours des six derniers mois, aux restaurants, aux centres commerciaux, aux rassemblements publics ou encore aux commerces jugés non-essentiels.Ce type de mesures récemment instaurées en Autriche n'ont pour l'instant pas permis de bloquer l'augmentation des contaminations dans le pays, qui ont encore atteint un record jeudi avec 15.145 nouveaux cas, et la pression s'accentue sur le gouvernement d'Alexander Schallenberg pour qu'il impose un confinement total au niveau national.Faute d'une telle décision, les Länder de Haute-Autriche et de Salzbourg prévoient d'instaurer conjointement leur propre confinement local.

europe

europe, covid-19