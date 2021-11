https://fr.sputniknews.com/20211118/moscou-poursuit-les-evacuations-de-russes-et-detrangers-hors-dafghanistan-1052660002.html

Moscou poursuit les évacuations de Russes et d’étrangers hors d’Afghanistan

Moscou poursuit les évacuations de Russes et d’étrangers hors d’Afghanistan

L’évacuation des étrangers en Afghanistan par Moscou se poursuit depuis le 15 août, jour de la prise de Kaboul par les talibans*. La précédente évacuation à... 18.11.2021, Sputnik France

2021-11-18T14:42+0100

2021-11-18T14:42+0100

2021-11-18T14:42+0100

vladimir poutine

afghanistan

talibans

kaboul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1046067820_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d14ca12b2c6d6c894643daf9bf335815.jpg

Le 18 novembre, sur ordre de Vladimir Poutine, trois avions sont arrivés en Afghanistan pour évacuer 380 citoyens de Russie et d'autres pays, a déclaré le ministère russe de la Défense.Les militaires précisent que chaque avion a à son bord une équipe médicale et 36 tonnes de fret humanitaire destinées à la population afghane, dont des médicaments, de l’eau potable, de la nourriture et des couvertures.Outre les Russes, des citoyens de Biélorussie, du Kirghizistan, d'Arménie, d'Ukraine et d'Afghanistan sont aussi pris en charge.Évacuation d'AfghanistanL’évacuation des étrangers se poursuit depuis le 15 août, jour de la prise de la capitale afghane par les talibans*. Depuis leur arrivée au pouvoir, ceux-ci sont confrontés à une vague d'attentats menés par Daech**.Le 25 août, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a organisé l’évacuation de plus de 500 citoyens de Russie, d’États membres de l’Organisation du traité de sécurité collective (Biélorussie, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan) et d’Ukraine via quatre avions de transport militaire.Le 27 août, la France a annoncé mettre fin à son pont aérien Kaboul-Paris pour évacuer les Afghans menacés par les talibans*. Près de 3.000 personnes, dont une centaine de ressortissants français et plus de 2.600 Afghans menacés pour avoir travaillé pour la France ou pour leur engagement en faveur des droits humains, ont été évacués, a précisé l'état-major des Armées.Au total, l'armée française a assuré 26 rotations entre Kaboul et la base aérienne 104 d'Abou Dhabi, pivot du dispositif, et 16 vols entre Abou Dhabi et Paris.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes**Organisation terroriste interdite en Russie

afghanistan

kaboul

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

vladimir poutine, afghanistan, talibans, kaboul