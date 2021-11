https://fr.sputniknews.com/20211118/nouvel-assouplissement-des-restrictions-sanitaires-a-melbourne-1052656814.html

Nouvel assouplissement des restrictions sanitaires à Melbourne

Les stades de la deuxième plus grande ville australienne peuvent désormais accueillir des événements sans limitation du nombre de spectateurs, sur fond d'avancées de la campagne de vaccination dans l'État de Victoria, où se trouve Melbourne.Un allègement progressif des restrictions sanitaires a été lancé lorsque le nombre d'adultes vaccinés contre le Covid-19 a atteint le taux de 70%. D'après les prévisions, 90% des adultes de l'État de Victoria auront reçu d'ici ce week-end deux doses de vaccin.Le port du masque reste obligatoire dans les centres de soins de santé, les transports publics et les commerces de Melbourne, où fut en vigueur cette année le plus long confinement au monde face à la crise sanitaire.

