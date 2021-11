https://fr.sputniknews.com/20211118/omc-presentation-prochaine-dune-version-revisee-du-texte-de-negociation-sur-lagriculture-1052664579.html

OMC: présentation prochaine d'une version révisée du texte de négociation sur l'agriculture

La présidente des négociations de l'OMC sur l'agriculture "a dit aux chefs de délégation qu'elle prévoyait de distribuer un projet de texte de négociation révisé dès que possible. Elle présentera en outre son rapport au Comité des négociations commerciales le 19 novembre — un peu plus d'une semaine avant la douzième Conférence ministérielle (CM12)", précise l'institution dans un communiqué rendant compte d'une réunion tenue cette semaine à Genève.Le premier projet de texte de négociation a été présenté le 29 juillet. Le nouveau texte englobe les sept principaux sujets de négociation — le soutien interne, l'accès au marché, les restrictions à l'exportation, la concurrence à l'exportation, le coton, la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et un mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) ainsi que des questions transversales de transparence.La semaine dernière, l'OMC a annoncé un projet de texte révisé sur les négociations sur la pêche, qui propose des exemptions pour les pays en développement et introduit des mesures pour limiter le recours au travail forcé.Ces négociations visant à interdire les subventions facilitant la surpêche sont vieilles de 20 ans, mais la directrice de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, qui a pris ses fonctions en mars, vise un accord lors de la prochaine réunion ministérielle de l'organisation, qui se déroule du 30 novembre au 3 décembre à Genève.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

